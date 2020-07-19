Yaşar: Çiftler test yaptırdı sanırım

Konserinde dinleyicileri ile konuşan Yaşar, "Sosyal mesafeyi koruduğunuz için ayrı teşekkür ederim. Yan yana olan çiftleri görüyorum onlarda test yaptırdı sanırım” esprisinde bulundu.

Ünlü şarkıcı Yaşar, bir AVM’de konser verdi. Ünlü sanatçı geçmişten günümüze unutulmaz pek çok şarkılarının yanı sıra sevenlerini, ‘Deniz Yoksulu’ şarkısı ile selamladı.

Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Yaşar, “Hepinize öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir yaz akşamında hep birlikte geçmişe gideceğiz. Sosyal mesafeyi koruduğunuz için ayrı teşekkür ederim. Yan yana olan çiftleri görüyorum onlarda test yaptırdı sanırım” esprisinde bulundu.

Yeni ve eski albümlerinden seçme şarkılar ile dinleyenlerine keyifli bir gece yaşatan başarılı şarkıcı söylediği ‘Çav Bella' şarkısı ile büyük beğeni topladı.