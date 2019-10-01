Yaşar İpek hapse giriyor

Şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek boşanma aşamasında olduğu Yaşar İpek hakkında kendisine psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle zorlama hapsi talebinde bulunmuştu.

SERENGİL ALEYHİNE KONUŞTUĞU İDDİASIYLA…

Mahkeme Yaşar İpek’in, Seren Serengil’e ilişkin 1 ay uzaklaştırma kararı olduğu sürede, Serengil’in aleyhine konuştuğu iddiasıyla ve bunu kitle iletişim araçları aracılığıyla yaptığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verdi. Yaşar İpek, Salı günü gireceği cezaevinde üç gün yattıktan sonra Cuma günü özgürlüğüne kavuşacak. İpek daha önce de askeri ceza alarak 40 gün hapis yatmıştı.

“AŞKIMIZ HAPİSLE BAŞLAMIŞTI HAPİSLE BİTTİ”

İpek, adliye sarayının önünde yaptığı basın açıklamasında Seren Serengil ile boşanma konusunda kesin kararlı olduğunu ve bir hapis süreciyle başlayan aşklarının yine bir hapis süreciyle bittiğini söyledi. Hatırlanacağı gibi Seren Serengil de Gülben Ergen hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle üç günlük zorlama hapsi yatmıştı. İşte Yaşar İpek’in hapis süreciyle ilgili açıklamaları:

“Kader, hepiniz şahitsiniz bundan 15-16 ay önce Gülben Ergen’in ceza yasağını çiğnediği için cezaevine girmişti o süreçte çok üzüldüm ve elini tuttum ve sonuç ilişki başladığı yerde bitti. Benim burada bulunma sebebim Seren Serengil’e fiziksel şiddet uygulamam değil, hakkımda bir sürü iftiralar ortaya atıldı. Tarafıma atılan itirafları yanıtlamak adına bir programa katıldım ve burada kendimi anlattım onunla ilgili herhangi bir laf sarf etmedim ancak bu görüntüleri bana karşı kullandılar ve sanki ona bir şey demişçesine hakkımda hapis kararı çıkarttılar. Birlikte yaşadığımız evin her yeri kameraydı köpeklerinden dolayı… Ancak her ne hikmetse sürekli olarak FETÖ’cü gibi bantlarım ortaya çıkıyor. 20 yıldır bu işi bu sanatı yapıyorum, insanlar beni ne zaman bir kadını döverken gördü. Allah herkese vicdan rahatlığı versin benim vicdanım çok rahat… Bugün olduğumuz nokta yok… ”

İPEK, ‘YENİDEN BİR ARAYA GELİNEBİLİR Mİ?’ ŞEKLİNDEKİ SORUYA…

“Aşk denen şey bu saatten sonra akla gelir mi? Ne ölüsüne ne ölüme…” şeklinde yanıt verdi.