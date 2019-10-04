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Yaşar İpek tahliye oldu
Yaşar İpek tahliye oldu
Öztürk Serengil'in kızı Seren Serengil’in uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Yaşar İpek, tahliye oldu.
Magazin 4 Ekim 2019 - 12:49

Seren Serengil, sancılı bir boşanma süreci geçirdiği Yaşar İpek’in kendisine şiddet içeren söz ve davranışta bulunmaması için mahkemeye başvurmuş ve bir aylık koruma tedbiri kararı aldırmıştı. İpek, mahkemenin Serengil'e ilişkin 1 ay uzaklaştırma kararı olduğu sürede, Serengil'in aleyhine konuştuğu iddiasıyla ve bunu kitle iletişim araçları aracılığıyla yaptığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsinde tutulmasına karar vermişti.

3 GÜN CEZAEVİNDE YATTI

Geçtiğimiz salı günü Metris Cezaevi’ne giren Yaşar İpek, bugün tahliye oldu.