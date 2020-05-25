Yasemin Allen, “Sevgilimin kotlarını giyiyorum”

Bir süredir İngiltere'de yaşayan Yasemin Allen, erkeksi tarzı olduğunu söyleyip, zaman zaman erkek arkadaşı Jonny Grant'ın eşyalarını giydiğini açıkladı.

Burcu Esmersoy'la yaptığı canlı yayında dikkat çekici açıklamalar yapan İngiliz asıllı Türk oyuncu Yasemin Allen, erkeksi bir tarzı olduğunu dile getirdi.

“ERKEKSİ TARZIM VAR”

Erkek arkadaşı Jonny Grant’ın kotlarını giydiğini söyleyen güzel oyuncu, “Boy friend kotlar esnemiş ve güzel oluyor. Erkeksi tarzım var, biraz topuklu ayakkabıyla yürümeyi beceremeyen insan olarak, rahat olsun, erkeksi olsun, spor olsun bana daha uyuyor. Bugün de erkek arkadaşımın gömleğini aldım.” dedi.