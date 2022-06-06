Yasemin Allen’den dedikodulara fotoğraflı yanıt
'Erkek Severse' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Tolga Güleç ve Yasemin Allen çiftinin ayrıldığı iddia edilmişti. Allen, dedikoduların ardından sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak söylentileri yalanladı.
Geçen haftalarda muhabirlerle sohbet ederken Tolga Güleç ile ilişkisini ilan eden Yasemin Allen “İlişkimiz çok yeni başladı, çok mutluyuz. Nazar değmesini istemem” demişti.
Çiftin fikir ayrılıkları yaşadığı için yollarını ayırdığı ileri sürüldü.
Dedikoduların ardından Allen, sevgilisiyle birlikte verdiği pozu Instagram hesabından yayınlayarak ayrılık iddiasını yalanlamış oldu.