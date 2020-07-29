Yasemin Çonka kimdir? Yasemin Çonka nereli, kaç yaşında?

Yasemin Çonka, 1972 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 1995 yılında yayınlanan Bizim Ev dizisiyle geçen Yasemin Çonka hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Yasemin Çonka nereli ve kaç yaşında?

Son olarak bir yapımcının oyuncularını evden çıkıp dizi çekmeye ikna etmeye çalışmasını anlatan Ev Yapımı dizisinde rol alan Yasemin Çonka hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Yasemin Çonka kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

YASEMİN ÇONKA KİMDİR?

Yasemin Çonka, 18 Şubat 1972 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bolümü'nden mezundur. Radyo Sport'ta spikerlik yapan Çonka, ardından Radyo Fener'de müdürlük görevinde bulunmuştur. Evliliğinden sonra Amerika'ya yerleşmiştir ve iki buçuk yol orada kalmıştır.

Kameralar karşısına ilk kez Bizim Ev dizisiyle geçen Yasemin Çonka; Seksenler dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle tanınmaktadır. İkinci Bahar, Yeditepe İstanbul, Hayalköy, Aşk Meydan Savaşı, Bir İstanbul Masalı, Bıyık, Hırsız Polis, Rüya Gibi, Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım, Devrim Arabaları, Gönülçelen, Yapışık Kardeşler, Yaşamak Güzel Şey ve Cici Babam gibi yapımlarda rol alan Yasemin Çonka, son olarak Ev Yapımı dizisinde rol almıştır.

Yasemin Çonka, 1995 yılında Tahir Çonka ile evlenmiştir. Bu evliliğinden ise Sarp adında bir oğlu vardır.

1990-1993 – Bedava mı Sandın? – Bakırköy Belediye Tiyatrosu

1993-1996 – Ferhat'ın Yeni Acıları – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2000-2001 – Herkesin Gözü Önünde – Sadri Alışık Tiyatrosu

Yasemin Çonka’nın rol aldığı diziler ve filmler:

Ev Yapımı (2020) (Kendisi)

Seksenler (2019-) (Nazlı Özdemir)

Cici Babam (2018) (Meloş)

Yaşamak Güzel Şey (2017)

Yapışık Kardeşler (2014)

Benim Dünyam (2013)

Seksenler (2012-2017) (Nazlı Özdemir)

Gönülçelen (2010)

Devrim Arabaları (2008)

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2008)

OKS Anneleri (2007)

Rüya Gibi (2006) (Özlem)

Hırsız Polis (2005) (Ayşegül)

Bıyık (2004)

Bir İstanbul Masalı (2003)

Aşk Meydan Savaşı (2002) (Nazlı)

Hayalköy (2002)

Yeditepe İstanbul (2001) (Pembe)

İkinci Bahar (1999) (Melek)

Bizim Ev (1995)