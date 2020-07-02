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Yasemin Hadivent kimdir, kaç yaşındadır? Ünlü oyuncu Yasemin Hadivent’in acı günü
Yasemin Hadivent kimdir, kaç yaşındadır? Ünlü oyuncu Yasemin Hadivent’in acı günü
Televizyon ekranlarının sevilen dizlerinden olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yıldızlarından Yasemin Hadivent, dün yaptığı paylaşımla 4 yaşındaki yeğenin hayatını kaybettiği açıkladı. Bu acı haber sonrası ‘Yasemin Hadivent kimdir’ sorusu sosyal medyanın gündemine girdi. İşte ünlü oyuncu Yasemin Hadivent’in kariyeri ve hayatı…
Magazin 2 Temmuz 2020 - 08:57

Yasemin Hadivent, 1982 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Rabia dizisi ile yaşayan Yasemin Hadivent hakkında merak edilenler haberimizde… Yasemin Hadivent nereli ve kaç yaşında?

YASEMİN HADİVENT KİMDİR?

Yasemin Hadivent, 6 Haziran 1982 yılında Sofya Bulgaristan'da dünyaya gelmiştir. Annesi Bulgaristan Türklerinden babası İran Azerilerindendir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi almıştır. Türkiye'nin Yıldızları adlı oyunculuk yarışmasında birinci olan Yasemin Hadivent, oyunculuk kariyerine 2003 yılında Rabia adlı dizide canlandırdığı Rum kızı Aliki rolü adım atmıştır.

Yasemin Hadivent şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Fadime karakterine hayat vermektedir. Yasemin Hadivent, 1.73 metre boyunda, 55 kilo ve İkizler burcudur.

Yasemin Hadivent'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (Fadime) (TV Dizisi)

2016 – Melek İle Serhat (TV Dizisi)

2015 – Nizama Adanmış Ruhlar (Şehnaz) (TV Dizisi)

2010 – Arka Sıradakiler (Sevda) (TV Dizisi)

2008 – Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2007 – Hayal ve Gerçek (Hayal) (TV Dizisi)

2006 – Sevda Çiçeği (Leyla) (TV Dizisi)

2006 – Selena (Kedi Kız) (TV Dizisi)

2005 – Deli Duran (Prenses Cazibe) (TV Dizisi)

2004 – Cennet Mahallesi (Hemşire) (TV Dizisi)

2003 – Rabia (Rum kızı Aliki) (TV Dizisi)

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