Yasemin Hadivent kimdir? Yasemin Hadivent nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Fadime karakterini canlandıran Yasemin Hadivent hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Yasemin Hadivent kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
YASEMİN HADİVENT KİMDİR?
Yasemin Hadivent, 6 Haziran 1982 yılında Sofya Bulgaristan’da dünyaya gelmiştir. Annesi Bulgaristan Türklerinden babası İran Azerilerindendir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi almıştır. Türkiye’nin Yıldızları adlı oyunculuk yarışmasında birinci olan Yasemin Hadivent, oyunculuk kariyerine 2003 yılında Rabia adlı dizide canlandırdığı Rum kızı Aliki rolü adım atmıştır.
Yasemin Hadivent şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Fadime karakterine hayat vermektedir. Yasemin Hadivent, 1.73 metre boyunda, 55 kilo ve İkizler burcudur.
Yasemin Hadivent’in rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (Fadime) (TV Dizisi)
2016 – Melek İle Serhat (TV Dizisi)
2015 – Nizama Adanmış Ruhlar (Şehnaz) (TV Dizisi)
2010 – Arka Sıradakiler (Sevda) (TV Dizisi)
2008 – Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
2007 – Hayal ve Gerçek (Hayal) (TV Dizisi)
2006 – Sevda Çiçeği (Leyla) (TV Dizisi)
2006 – Selena (Kedi Kız) (TV Dizisi)
2005 – Deli Duran (Prenses Cazibe) (TV Dizisi)
2004 – Cennet Mahallesi (Hemşire) (TV Dizisi)
2003 – Rabia (Rum kızı Aliki) (TV Dizisi)