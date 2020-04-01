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Yasemin Kay Allen: Sakinim tatlı tatlı takılıyoruz evde
Yasemin Kay Allen: Sakinim tatlı tatlı takılıyoruz evde
Şimdilerde oyunculuk kariyerini yurt dışında sürdüren oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karantina sürecindeki ruh halini ortaya koydu.
Magazin 1 Nisan 2020 - 14:32

Türkiye’de yer aldığı başarılı projelerin ardından oyunculuk kariyerini yurt dışında sürdürmeye karar veren Yasemin Kay Allen, ev karantinası sürecinin nasıl geçtiğini merak eden takipçilerini aydınlattı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı yılanlı fotoğrafları ile dikkat çeken ve haber olan Allen bu defa ruh halini farklı bir hayvan üzerinden gösterdi.

Pek çok ünlü isim gibi renkli sosyal ortamını bırakarak karantinaya giren Yasemin, bulunduğu kafesin tellerini dişleyen bir kedi görseli üzerinden ruh halini esprili bir dille anlattı. İşte Yasemin Kay Allen’in karantina halleri:

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