Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç’e aşkını haykırdı

'Erkek Severse' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç çiftinden yeni fotoğraf geldi. Allen, sevgilisiyle çektirdiği bir fotoğrafı "Seni sevmek ne muhteşem bir şey" notuyla paylaştı.

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Yasemin Kay Allen ile kendisi gibi oyuncu olan Tolga Güleç, iki ay önce aşklarını ilan etmişti. “Çok yeni başladı ilişkimiz, çok mutluyuz. Dünya güzeli bir insan olduğu için nazar değsin istemem” diyen Allen, önceki gün sevgilisiyle bir davete katıldı.

“SENİ SEVMEK NE MUHTEŞEM BİR ŞEY!”

Çift, gecede birlikte objektif karşısına geçti. Yasemin Kay Allen, sevgilisiyle verdiği bu pozu Instagram hesabından, “Seni sevmek ne muhteşem bir şey!” notuyla paylaştı.

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