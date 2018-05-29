Yasemin Kozanoğlu, yıllar sonra ortaya çıktı

Bir dönem özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ama sonra aniden sessizliğe bürünen Yasemin Kozanoğlu'nun üç yıldır ABD'de yaşadığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde objektiflere takılan sosyetik güzelin hayli değiştiği görüldü.

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Sosyetenin en güzel kızlarından biri olarak tanınan ve geçmiş yıllarda playboy’ları peşinden koşturan Yasemin Kozanoğlu, fırtınalı hayatıyla zaman zaman eleştiri konusu olabiliyordu.

Uzun bir aradan sonra Nişantaşı’nda görüntülenen Kozanoğlu, “Üç yıl önce Amerika’ya yerleştim. Ailemi ziyaret için geldim” dedi. Sosyetik güzel sözlerini şöyle sürdürdü: “Orada DJ’lik yapıyorum. Yakında albümüm çıkacak. Erkek arkadaşım İspanyol olduğu için İbiza-Amerika arasında mekik dokuyorum”..

İşte uzun yıllardır DJ’lik yapan sosyetik güzelin son hali.