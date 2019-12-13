Yasemin Özilhan Ela karakteriyle ekrana döndü, sosyal medya kilitlendi

Mucize Doktor dizisine dahil olan Yasemin Özilhan, dün akşam sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. 'Doktor Ela' karakteriyle diziye giren Özilhan, Twitter'da da gündeme oturdu...

Yasemin Özilan ekranlara geri döndü, Türkiye adeta nefesini tuttu. 2006 yılında Grey’s Anatomy adlı dizinin uyarlaması olan Doktorlar adlı projede ‘Doktor Ela’ karakterine hayat veren ve yayınlandığı dönem geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özilhan, aynı karakter ile Mucize Doktor dizisine dahil oldu.

Dizinin fragmanı yayınlandığında Ela karakterini gören izleyiciler duygusal anlar yaşamış ve “Mekanın sahibi geri döndü”, “Gözyaşlarımı tutamıyorum” gibi yorumlar yapılmıştı. Özilhan dün akşam ise, yıllar sonra ilk kez izleyici ile buluştu. Twitter’da ‘Doktor Ela’ etiketiyle TT listesine giren Yasemin Özilhan sosyal medyanın da en çok konuştuğu isim oldu.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan’ın yer aldığı dizinin 14’üncü bölümünün final sahnesinde yer alan Özilhan, 15’inci bölümde, kalbi dışında doğan bir hastayı tedavi etmek için hastaneye geliyor…