Yasemin Özilhan hakkında merak edilenleri yanıtladı

Yasemin Özilhan, boyunu ve kilosunu soran bir takipçisine “En çok gelen soru” diyerek şu yanıtı verdi: “1.73 cm ve 51 kilo.”

İki çocuk annesi Özilhan’a “Hamileliğinizde kaç kilo almıştınız?” sorusu da yöneltildi. Özilhan, “55 kilo ile Emine’ye hamile kaldım. 74 ile doğuma girdim. 2 ayda 24 kilo verdim. 50 kilo ile Ela’ya hamile kaldım. 62 ile doğuma girdim” dedi.

“EŞİNİZ SİZE NASIL HİTAP EDİYOR?”

En çok sevdiği filmin Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu’nun rol aldığı ‘Yaz Bekarı’ olduğunu söyleyen Yasemin Özilhan, “Eşiniz İzzet Bey size nasıl hitap ediyor?” sorusunu da “Karım” diye yanıtladı.

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenen ve oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan’ın Emine ve Ela adında iki kızı var.