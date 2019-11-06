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Yasemin Özilhan: Hırsızlık olayı yeni değil
Yasemin Özilhan: Hırsızlık olayı yeni değil
Cemiyet hayatının gözde ismi Yasemin Özilhan önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Özilhan, hakkında çıkan 'hırsızlık mağduru' haberlerine açıklık getirdi.
Emre ÇEVİK
Magazin 6 Kasım 2019 - 08:37

Şık giyim tarzı ile dikkat çeken Özilhan geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan dadısı tarafından soyulduğu ile ilgili sorulara;

“Arkadaşlar dadı ile ilgili ise valla cevaplamam eski bir olaydı. Çocuklarla ilgili bir kaçırma olayı olmuş onu sordukları zaman nasıl dikkat edilir dediklerinde mutlaka GBT yapılması gerekir dedim ve benim de başımdan geçen eski bir olay vardı onu anlattım onun üzerine yoksa eski bir olay yeni bir olay değildi. Yeni bir olay gibi anlaşılmış” dedi.

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