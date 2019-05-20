Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çifti saldırıya uğradı!

Maçın son anlarında doğru bir grup Fenerbahçe taraftarının, Anadolu Efes koçu Ergin Ataman'a küfürlü tezahürat yapmasıyla birlikte saha birden karıştı. Kendisine küfür eden taraftarlara sözlü karşılık veren Ergin Ataman, olayların dahada büyümesine sebep oldu. İki takım taraftarları arasında yaşanan tartışma sırasında Anadolu Grubu Yönetim Kurulu üyesi İzzet Özilhan da olaylara müdahil olarak Fenerbahçeli taraftarlarla sözlü diyaloga girdi. Tartışmalar kısa bir süre içerisinde yerini kavgaya bırakınca, Yasemin Özilhan, eşini güçlükle tutmaya çalıştı.