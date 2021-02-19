Yasemin Özilhan’ın kızı Emine 9 yaşına bastı

Yasemin-İzzet Özilhan çiftinin kızları; Emine Şubat 2012’de, Ela, Nisan 2013’te dünyaya gelmişti.

Ünlü çift, dün evde aile arasında düzenlenen bir parti ile 9 yaşına basan kızları Emine’nin doğum gününü kutladı.

Yasemin Özilhan, kızı Emine ile birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından “Bugün günlerden Emine… İlk göz ağrım, bana anneliği tattıran güzel Emine’m… İyi ki doğdun” notuyla paylaştı.

“İKİ AYDA 24 KİLO VERDİM”

İki çocuk annesi Yasemin Özilhan, “Hamileliğinizde kaç kilo almıştınız?” sorusuna şu yanıtı vermişti: “55 kilo ile Emine’ye hamile kaldım. 74 ile doğuma girdim. İki ayda 24 kilo verdim. 50 kilo ile Ela'ya hamile kaldım. 62 ile doğuma girdim.”

Özilhan, “Eşiniz İzzet Bey size nasıl hitap ediyor?” sorusuna ise, “Karım” diye yanıtlamıştı.

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