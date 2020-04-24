Yasemin Özilhan’ın sırt kemiği sosyal medyayı ikiye böldü

Stil ve güzellik paylaşımlarıyla dikkat çeken Yasemin Özilhan’ın Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım takipçilerinin ikiye bölünmesine neden oldu. Özilhan’ın çıkık gibi görünen sırt kemiği için pek çok kişi ‘Zayıflıkta bu hangi seviye?’, ‘O ne ki neden öyle çok korktum, normal mi?’, ‘Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?’ ve ‘Ne kadar zayıflamışsın dikkat et güzel insan’ gibi yorumlar yaparken, Özilhan’ın sırtında hiçbir sorun olmadığını, sadece kol hareketinden kaynaklanan bir görüntü olduğunu savunanlar da vardı…