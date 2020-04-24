Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Yasemin Özilhan’ın sırt kemiği sosyal medyayı ikiye böldü
Yasemin Özilhan’ın sırt kemiği sosyal medyayı ikiye böldü
Yasemin Özilhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım takipçilerini şaşırttı. Sırt kemiği çıkık gibi görünen fotoğraf takipçilerini ikiye böldü...
Magazin 24 Nisan 2020 - 10:13

Stil ve güzellik paylaşımlarıyla dikkat çeken Yasemin Özilhan’ın Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım takipçilerinin ikiye bölünmesine neden oldu. Özilhan’ın çıkık gibi görünen sırt kemiği için pek çok kişi ‘Zayıflıkta bu hangi seviye?’, ‘O ne ki neden öyle çok korktum, normal mi?’, ‘Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?’ ve ‘Ne kadar zayıflamışsın dikkat et güzel insan’ gibi yorumlar yaparken, Özilhan’ın sırtında hiçbir sorun olmadığını, sadece kol hareketinden kaynaklanan bir görüntü olduğunu savunanlar da vardı…

Etiketler