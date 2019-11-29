Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar barıştı

Yaptığı tiplemeler ve çektiği videolarla kendisini kısa sürede sevdiren Yasemin Sakallıoğlu takipçilerine güzel haberi Instagram hesabından verdi. İlk filmi Zengo için gün sayan ve zamanının çoğunu filmi için çalışarak geçiren Sakallıoğlu’nun nişanlısıyla arası açılmış ve ayrılık kararı almıştı.

Geçen Nisan ayında Burak Yırtar ile nişanlanan ünlü fenomen, ayrılık kararından sonra YouTube kanalında nişanlısıyla çekilmiş videoyu da kaldırmıştı.

“SENİ TANIDIĞIMA MEMNUN OLDUM”

Hakkında yapılan haberlere ise sessiz kalmayı tercih eden Sakallıoğlu, dün akşam takipçilerine bir sürpriz yaptı ve ayrıldığı söylenen nişanlısı Burak Yırtar ile fotoğrafını şu notla paylaştı: “Birliktelik. İşte bu kelime bu çağda yazıldığı kadar kolay değil. Çok kalabalık her yer ve herkesin de bir fikri var. Onca sesin içinde iki kişinin sadece birbirini duymaya gayret ederek birbirini sevmesi kolay değil. ‘Bir olmak’ bu yaşadıkça öğreniliyor. Aşkın en güzel hali şu; kişi önce kendini sonra karşısındakini tanıyor. Seni tanıdığıma memnun oldum. Seni sen halinle beni ben halimle sevmeyi başardığımız günler, aylar, yıllarımız olsun.”

Ünlü fenomen son olarak nişanlısıyla çekilen videosunu da tekrar aktif hale sundu.