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Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar evlendi

Geçen yıl nişanlanan Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar çifti, dün nikâh masasına oturdu. Sakallıoğlu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla duyurdu.

Güncellenme: 13:48, 11/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar evlendi

Çektiği eğlenceli videolarla adını duyurduktan sonra ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinde rol alan ve sonrasında başrolünü kendisinin oynadığı ‘Zengo’ filmini çıkaran Yasemin Sakallıoğlu, Burak Yırtar ile evlendi

Çift, dün öğle saatlerinde İstanbul Beşiktaş’ta bulunan bir otelde nikâ masasına oturdu. Nikâh pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Sakallıoğlu “Evlenmek hoşumuza gider” mesajını yazdı.

NİKÂH TÖRENİNE SADECE AİLELER KATILDI

Nikâh törenleri hakkında açıklama yapan çift, “İçinde bulunduğumuz süreç özel günlerimizi 50 davetli ile sınırlandırdığından bu mutlu günümüzü iki tarafın da annesi, babası ve şahitleri eşliğinde gerçekleştirdi. Malum bir yakın akrabayı çağırsak diğerine haksızlık olacaktı.Kimse kendini başkasıyla kıyaslamasın, biz mutlu olurken bir başkası kendini değersiz hissetmesin istedik. Şimdiden anlayışınıza ve iyi dilekleriniz teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Instagram istanbul sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:13:22,