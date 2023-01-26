Yasemin Şefkatli: Kocam da kocam
Geçtiğimiz günlerde 31 yaşına giren Yasemin Şefkatli, doğum gününü eşi İdo Tatlıses ile kutladı. Partiden sonra fotoğraf paylaşan Tatlıses'e, Şefkatli'den gelen yorum şaşırttı.
İdo Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile ekim ayında dünyaevine girmişti. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan çiftten yeni bir fotoğraf geldi.
31 yaşına giren Yasemin Şefkatli'ye eşi İdo Tatlıses sürpriz bir kutlama organize etti.
Pastayla birlikte çektirdikleri pozu paylaşan Tatlıses, altına “İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki tanıdım, iyi ki evlendim” yazdı.
‘KOCAM DA KOCAM‘
Yasemin Şefkatli’den ise cevap gecikmedi. Aşk dolu fotoğrafa karşılık Şefkatli, “Kocam da kocam” yazdı.