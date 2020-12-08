Yasemin Şefkatli pirinç unuyla güzelleşiyor

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo ile evlilik hazırlıkları yapan Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından güzellik sırrını açıkladı.

28 yaşındaki Yasemin Şefkatli, Instagram’da takipçilerden gelen soruları yanıtladı ve sırrını açıkladı.

Yüzün için uyguladığın bir maske var mı?

Gül suyu ve pirinç ununu karıştırıp yüzüme sürüyorum. 15 dakika bekletiyorum. Limon, karbonat, yoğurt da kullanabilirsiniz. Cilt yapınıza göre başka şeyler ilave edebilirsiniz. Mesela limon suratımı kurutuyor.

BU HALİNİ İLK KEZ PAYLAŞTI

Daha önce kullandığın akne ilacı cildine iyi geldi mi?

Tedavi sırasında çekilen fotoğrafımı ilk kez paylaşıyorum. Ki, bu en iyi dönemiydi. Cildiniz için sakın bilmediğiniz ürünler kullanmayın. Sağlıklı beslenin, su için ve sigaradan uzak durun.

Fazla para harcıyor olabilir misin?

Aksine para tutma konusunda iyiyimdir. Harcamalarımı özellikle pandemiden sonra çok dikkatli yapmaya başladım.

Hiç estetik yaptırdın mı?

Botoks ve mini dolgular estetikten sayılıyorsa evet, var.