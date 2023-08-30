Yasemin Şefkatli: Üç ay serumlarla beslendim

İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli üç aydır serumla beslendiğini söyledi.

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2021 yılında İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğulları İdo Tatlıses ile nikâh masasına oturan Yasemin Şefkatli’nin geçen günlerde ikiz erkek bebek beklediği öğrenilmişti.

Çift, bebeklerinin olacağını Instagram’da “Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman! Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor” notuyla duyurmuştu.

“TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖRMEDİM”

Yasemin Şefkatli dün yaptığı paylaşımla ise hayranlarını tedirgin etti.

Şefkatli “Umarım toparlıyorumdur ama gerçekten serumlarla beslendiğim, yerlerde süründüğüm bir üç ay geçti. Her şeye bin şükür. Bir de yanlış bilinen ve çok mesaj aldığım bir konuya da cevap vermiş olayım. Tüp bebek tedavisi görmedim. Bize de sürpriz oldu. Ne kadar aklımızda olsa da” ifadelerini kullandı.