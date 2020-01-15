Yasemin sevgilisinin hediyesini kolye yaptı

Oyunculuk kariyerini yurt dışında sürdüren ve yer aldığı projeler ile kendisinden söz ettiren Yasemin Kay Allen, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile yılanlarla arasının son derece iyi olduğunu gösterdi.

Türk sinemasının efsane isimlerinden Suna Yıldızoğlu’nun kızı olan Yasemin Kay Allen, geniş kitleler tarafından bir reklam filmi ile tanındı. Sonrasında yer aldığı dizi projeleri ile kendisinden söz ettiren Yasemin, sonrasında kariyerini sürdürmek adına yurt dışına çıktı ve burada da önemli projelerde yer aldı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve kariyeriyle ilgili gelişmeleri takipçileriyle paylaşan Yasemin, bu defa yılan tutkusunu gözler önüne serdi. Kendisine geçen yıl sevgilisi tarafından armağan edilen Kraliyet Pitonu ile kamera karşısına geçen Allen, Lord Flasheart adını verdiği yılanı boynuna adeta bir kolye gibi dolayarak poz verdi.