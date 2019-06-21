Yasemin’den bacak şov!

Türk sinemasının önemli isimlerinden Suna Yıldızoğlu’nun kızı Yasemin Kay Allen, oynadığı bir reklam filmi ile hayatımıza girmiş ve sonrasında güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmişti. Arka arkaya yer aldığı dizi projeleri ile kendisinden söz ettiren Allen, sonrasında verdiği bir karar ile yurtdışına çıkmış ve şansını yabancı yapımlarda denemişti.

YASEMİN HESABINDAN PAYLAŞTI

Her ne kadar kariyerini yurtdışında sürdürüyor olsa da sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve böylelikle Türk takipçileriyle de haberleşmeyi sürdüren 29 yaşındaki Yasemin Kay Allen instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı son paylaşımla adeta bacak şov yaptı. Eteğinin derin yırtmacını sıyırdıktan sonra selfiesini çeken Allen böylelikle kendisine olan güvenini ve çekici fiziğini göstermiş oldu.



