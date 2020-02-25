Yasemin’den Uzak Doğu uyarısı!

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Suna Yıldızoğlu’nun kızı olan Yasemin Kay Allen, bundan birkaç yıl önce oynadığı bir reklam filmi üzerinden tanınmış ve sonrasında birkaç dizide boy göstermişti. Kariyerini yurt dışında sürdürme kararı alan ve şimdilerde Türkiye’ye sadece ziyaret için gelen Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tatilcilere seslendi.

“SİZ YİNE DE YAPMAYIN”

Sosyal medya hesabına düşen tatil paylaşımları üzerinden bir göndermede bulunan Yasemin Kay Allen, tatil için Uzak Doğu’yu tercih edenlerin burada verdikleri ‘çekik göz pozu’nun aslında ırkçı bir davranış olduğunu söyledi. Allen şu uyarıda bulundu:

“Arkadaşlar Uzak Doğu ülkelerine gittiğinizde gözlerinizi çekerek poz vermeniz ırkçı bir davranıştır. Modası var şu göz çekme olayının ama siz siz olun yine de yapmayın e mi!”

DANLA BİLİC’E GÖNDERME Mİ?

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde çekik göz ameliyatı olmuş ve Uzak Doğululara benzemişti. Yasemin Kay Allen’in Danla Bilic’e gönderme yapıp yapmadığı merak konusu oldu.