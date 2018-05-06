Yasemin’in üzerinde görünce, ‘İki yıldır aynı bikiniyi giyiyor’ yorumunu yaptılar

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Türk sinemasının önemli oyuncularından biri olan Suna Yıldızoğlu’nun kızı olan Yasemin, oynadığı reklam filmleriyle ünlenmiş ve sonrasında yer aldığı diziler ve filmlerle adnı duyurmuştu. Bir süredir dizi projelerinden uzakta olan 28 yaşındaki genç kadın sosyal medya takipçilerini tatil için gittiği Malezya’dan selamladı.

Sosyal medya hesabında az sayıda bulunan bikinili paylaşımlarından birine de imza atan Yasemin Kay Allen, bu karesine çok sayıda beğeni alırken dikkatli takipçileri ilginç bir yorumda bulundu. Allen’in hesabında bulunan 2016 yılına ait Maldivler paylaşımını hatırlatan takipçileri bikinin aynı olup olmadığını merak ederek ‘İki yıldır aynı bikiniyi giymek cesaret ister’ yorumunda bulundu.



