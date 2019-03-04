Yasemin’in yılanı

Kariyerine İngiltere’de devam eden Yasemin Kay Allen, paylaştığı yılanlı videoyla sosyal medyaya damga vurdu. Bir süredir Türkiye’deki dizilerde rol almayan Yasemin Kay Allen, son olarak Amerikan yapımı ‘Strike Back’ dizisinde rol almıştı.

SEVGİLİ HEDİYESİ YILAN

Londra’da yaşayan güzel oyuncu elindeki sarı renkli bir yılanla çektiği videoyu Instagram hesabından paylaştı. Beslediği yılanın Kraliyet Pitonu olduğunu söyleyen Yasemin Kay Allen, paylaşımına ‘Hep bi oğlum olsun istemiştim. Sevgililer Günü hediyem, adı Lord Flashheart, o bir Kraliyet Pitonu. Erkek olduğu için 1 metre boyunu bulur anca… Renginin adı bananawoma’ notunu yazdı. Allen’in ilginç videosu kısa sürede on binlerce izlenmeye ulaştı.