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Yasin, Acun’u kızdırdı! Milyonların önünde sert tepki
Survivor'da takımlar ödül oyunu için toplandıkları sırada ilginç diyaloglar yaşandı. Takım arkadaşı Fatma Günaydın ile tartışma yaşayan Yasin Obuz'a, Acun Ilıcalı'dan sert tepki geldi.
Magazin 23 Şubat 2020 - 09:53

Oyun öncesi Acun Ilıcalı, gönüllüler takımında ilk olarak Nisa Bölükbaşı’na söz verdi. Daha sonra ise eleme potasında yer alan Evrim Keklik ile Fatma Günaydın’dan birkaç söz istedi.

Fatma, “Makbule’nin yerine gitmesi gereken insanlar vardı. Bir anda oldu, biz de şaşkınız” dedi. Araya giren Yasin, “Madem ki ortaya laf attın, isim ver. Kimler gitmeliydi?” sözleriyle, takım arkadaşından isim vermesini istedi.

“SUNUCU BENİM, FARKINDASIN DEĞİL Mİ?”

Bunun üzerine Acun Ilıcalı, müdahale etti ve Yasin’i “Sunucu benim, sen farkındasın değil mi? Onu ben sorayım istersen! Öyle bir şey sorarsam ben sorarım.” sözleriyle uyardı.

Son güncelleme: 10:01 - 23.02.2020
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