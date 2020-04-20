Yasin Obuz kimdir? Survivor Yasin kaç yaşında, nereli?

Survivor 2020'nin en renkli isimlerinden olan Yasin Obuz'un hayatı hakkındaki bilgiler araştırılmaya devam ediyor. Survivor Yasin'in kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? gibi soruların yanıtını yazımızdan görebilirsiniz. İşte Survivor Yasin Obuz'un hayatı...

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2020’nin Gönüllüler takımında yer alan Yasin Obuz en dikkat çeken yarışmacılardan. Konuşması, yarışma performansı ve eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken Survivor Yasin’in hayatı hakkındaki tüm detayları haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İşte Survivor Yasin Obuz’un biyografisi…

YASİN OBUZ KİMDİR?

Survivor Yasin Obuz, 21 Kasım 1988'de Diyarbakır’da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998’de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde Spor Bilimleri Fakültesi’nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı.

Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eglence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor’a seçildi.



