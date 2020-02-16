Yasin Obuz kimdir? Survivor Yasin Obuz nereli ve kaç yaşında?

Survivor 2020 yarışması ilk bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışmanın henüz ilk bölümünde Yasin Obuz karakteriyle ön plana çıkan isimler arasında yer aldı. Peki Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Survivor Yasin Obuz’un merak edilen hayatı hakkında bilgiler.

SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR?

Yasin Obuz, 21 Kasım 1988'de Diyarbakır’da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998’de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde Spor Bilimleri Fakültesi’nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eglence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor’a seçildi.