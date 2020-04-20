Yasin ve Barış kavgası Survivor’a damga vurdu! Survivor’da Yasin ve Barış diskalifiye olacak mı?

Yasin ve Barış kavgası Survivor’a damga vurdu! Survivor’da Yasin ve Barış diskalifiye olacak mı?

Survivor'ın her bölümü soluksuz izlenmeye devam ediyor. Yeni bölüm öncesinde yayınlanan fragmana Yasin ve Barış'ın kavgası damga vurdu. Sinirlerin gerildiği, tartışmaların çıktığı ödül oyununda aynı takımda yarışan iki isim birbirine girdi. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı canlı yayında Yasin ve Barış kavgası hakkında konuştu.

Survivor’da haftalar ilerledikçe tansiyon artıyor. Zaman zaman tartışan ancak son bölümde birbirlerine zeytin dalı uzatan Yasin ve Barış yayınlanan son bölümde yumruk yumruğa kavga etti. İki ismin kavgası ardından Yasin ve Barış diskalifiye olacak mı merak ediliyor. İşte detaylar…

BARIŞ İLE YASİN SURVİVOR’DA KAVGA ETTİ

Survivor'ın 52. yeni bölüm fragmanında Barış ile Yasin'in oyun sırasında kavga ettiği görüntüler yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanı…



ACUN ILICALI KAVGAYI ÖNCEDEN AÇIKLAMIŞTI

Instagram’dan canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, iki yarışmacının istenmeyen görüntüler sergilediğini ifade etmiş ve “Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ödül çok önemliydi. Tansiyon yükseldi. İki takım da kazanmak isteyince ortaya kıvılcımlar çıktı. Birazdan toplantı yapacağız. Yarınki bölümümüzde sıkıntılar var.” ifadelerini kullanmıştı.