Yasin’den Barış’a ‘Hırsız’ suçlaması

Survivor 2020 yeni bölümde Gönüllüler takımında Barış’a büyük tepki var. Survivor son bölümde Gönüllüler, ödül oyunu kazanmış ve birleşme partisi için kaldıkları evde bir gece daha geçirmişlerdi. Burada Gönüllüler takımına belirli sayıda dondurma verildi. Bu dondurmadan Barış’ın kendi hakkına düşen kısmını da yediğini öğrenen Survivor Yasin “Bu hırsızlıktır” sözleri ile takım arkadaşına tepkisini gösterdi.

Barış’ın arkadaşı Yasin’in dondurma hakkını yerken gören Yunus Emre bu gerçeği Barış’a açıklayınca Survivor 2020’yi kazanmak için ter döken Barış kendisine yapılan bu haksızlığa sert tepki gösterdi.

Yunus Emre, Barış’ın dondurmayı yedikten sonra sanki bunu hiç yapmamış gibi davranmasına anlam veremediğini söylerken ona bunu yakıştıramadığını üzerine basa basa belirtti.

Barış’ın verdiği bir röportajda dondurma olayıyla ilgili olarak Yasin’in kendisini kötü göstermek istediğini söylemesi ekran karşısındaki seyircinin tepkisini çekti. Barış’ın bu pişkin tavırları sadece birlikte yarıştığı arkadaşlarının değil ekranları karşısındaki milyonları da çileden çıkardı.