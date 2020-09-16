Yaşlı adamı döven Halil Sezai’den açıklama: Aylardır küfüre maruz kaldım

İstanbul Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i (67) dövdüğü görüntülerle gündeme gelen şarkıcı Halil Sezai (41), konuyla ilgili açıklama yaptı. Sezai, "Taş olsa çatlardı aylardır bu kadar ağır küfür ve tacize. Savunulacak bir tarafım yok. Olan oldu. Çok üzgünüm. Kendisinden de özür diliyorum" dedi.

Şarkıcı Halil Sezai, Tuzla'da kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği için gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Sezai'nin Meriç’i dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Halil Sezai ve yanındakilerin yaşlı adama tekme tokat vurdukları görüldü.

Yarın polis nezaretinde savcılığa giderek ifade verecek olan Halil Sezai, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada kavga ettiği komşusunun sürekli kendisine küfür ettiğini öne sürerek olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

İşte Halil Sezai’nin yaptığı açıklama:

* Olayı şöyle özetleyeyim de siz yine linçe devam edin. Evet 65 yaşında bir adamla kavga ettim. Kavga ettim diyorum çünkü daha önce defalarca bu abimizin ‘gelin lan’lı tekliflerini reddettim. Güldüm geçtim. İkiz bir villada yan komşumuz oluyor kendileri. Oğlu ile beraber yaşıyorlar. Biz yönetmenimiz Aytaç Ağırlar ile beraber 6 kişilik bir ekiple YouYube formatı hazırlıyoruz. Yemek talk showu. Konuk oynuyor yemek yapıyor sohbet yapıyor. Fakat maalesef 5 aydır 1 bölüm çekemedik. Maddi zararı geçtim manevi olarak burnumuzdan getirdi.

“SABIR ÇEKMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADIK”

* Çünkü bu abimiz yönetmenimiz ile olan husumetinden bize programı çektirmemeye yemin etmiş. Bağıra çağıra söylüyor 5 aydır! Başardı da zaten sonunda. 5 ay boyunca bu abimiz içip içip ana bacı sülale söverken biz ya sabır çekmekten başka bir şey yapmadık ilk zamanlardaki sofra muhabbetlerimizin hatırına. 2 senelik bir komşuluk geçmişi içinde çok yiyip içip muhabbet etmişliğimiz vardır. Arasının bozulduğu yönetmenimiz Aytaç yüzünden sabahtan akşama kadar müzik açan, (evde değilken bile kurduğu düzenekle uzaktan yayın yapıyordu) kafası yerinde değilken ana avrat söven bu 65 yaşındaki abimiz şimdi çıkmış her yerde konuşuyormuş. Varsın konuşsun.

“ÜZGÜN MÜYÜM? HEM DE ÇOK”

* Silah göstermelere, bahçeye 30 tane adam yığmaya falan girmiyorum bile. Çiçekle gittiğim evde sonuç buna dönüştü. Görüntüleri kırpmak kendi küfürlerini hakaretlerini yumruklarını kesmek zaten beni şaşırtmadı. Bunların hepsi dün anlatıldı gerekli mercilere. Benim yaptığım şey de hayvanlık buna söyleyecek bir lafım yok.. Beni bilen bilir aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır. Ama bu raddeye gelmenin de bir süreci var. Üzgün müyüm? Hem de çok. Değmezdi bu mafya hikayelerini ballandıra ballandıra anlatan, parasıyla her şeyi, herkesi satın alabileceğini düşünen abimiz için.

“KENDİSİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM”

* Ben bilmiyor muyum sitenin 50 tane kamerası olduğunu, bilmiyor muyum magazin magazin gezeceklerini beni ve ailemi çok kötü bir pozisyonda bırakacaklarını? Elbette biliyorum. Ama dayanamadım işte. Taş olsa çatlardı aylardır bu kadar ağır küfür ve tacize. Dün ifademi verdim. Daha bir sürü detay var tek tek anlattık. Gerekli adli başvurularımızı yaptık. Savunulacak da bir tarafım yok. Olan oldu. Çok üzgünüm. Kendisinden de özür diliyorum. Her ne olursa olsun yapmamam gereken bir şeydi ama işte..