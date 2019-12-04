Yasmin Erbil: 23 şimdiden o kadar iyi geldin ki…

Geçen 2 Aralık’ta yeni yaşına giren Yasmin Erbil, arkadaşlarının yaptığı sürpriz kutlamalardan ve gerçekleşen doğum gününden kareler paylaştığı bir seçkiyi Instagram hesabı üzerinden takipçilerine ulaştırdı. Geride kalan yılları ve yeni yaşıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Yasmin Erbil şu satırları yazdı:

“23 şimdiden o kadar iyi geldin ki… Her zaman iyiye güzele odaklanmayı seçen biri oldum ama bu sene beni fazla zorlamıştı şimdi çok güzel şeyler hissediyorum ve bakıyorum yine de o deli dolu en küçük şeylerden mutlu olan içimdeki küçük Yaso (o bildiğiniz civciv kılıklı yaso) beni bırakmıyor. Bu yıl da yine en yakınlarımla olmayı diledim çünkü siz benim seçtiğim ailemsiniz en özelsiniz onlar kendilerini çok iyi biliyor. Kac gündür beni hiç yalnız bırakmadınız dünyanın en mutlu insanı yaptınız ve ve ve cidden sevildiğimi bana hissettirdiniz gerçek dostluğunuzla. Bu yıl en çok yine sizinle güzel olacak. Teşekkür ederim her şey için hep beraber olalım gülelim coşalım mutlu olalım ve hep iyi kalalım…”