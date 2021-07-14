Yasmin Erbil ayakları için açılan hesabı görünce sinirlendi

Paylaşımları ve pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Yasmin Erbil, bu sefer bambaşka bir konuyla gündem oldu. Erbil’in ayaklarına hayran olan bir takipçisi bunun için özel bir hesap açtı. Ayakları için açılan hesabı gören Erbil, kişisel hesabından sitem etti.

“YASMİN ERBİL’İN AYAKLARI”‘

‘Yasmin Erbil’in ayakları’ isimli sayfada “Dünyalar güzeli Yasmin Erbil’in dünyalar güzeli ayakları için açılmış bir hayran hesabıdır” açıklamasına yer verildi.

“SİZ DELİRMİŞSİNİZ”

Yasmin Erbil, 109 kişinin takip ettiği sayfanın ekran görüntüsünü kendi Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşarak “Siz delirmişsiniz” yazdı.