Yasmin Erbil ‘çok canlı’

Şimdilerde bir magazin programında sunuculuk yapan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ilginç ve cesur paylaşımlarıyla kendisinden söz ettiriyor. Kimi zaman bikinili bir pozu ile takipçilerinin karşısına çıkan Yasmin Erbil, kimi zaman da program çekimi yapılan stüdyodan kareler paylaşıyor. Babası Mehmet Ali Erbil uzun bir süre sonra hastaneden taburcu olunca keyfi yerine gelen Erbil yaptığı son paylaşımında parmağının üzerinde bulunan dövmesini gösterdi ve bunun üzerine satırlar paylaştı. İşte Yasmin Erbil’in o satırları:

“Seni o kadar çok seviyorum ki başka dövme yapsam aldatmış olurum gibi geliyor yapamıyorum. 6 yıldır beraberiz kendisiyle hala ‘very much alive’ (Çok canlı)”