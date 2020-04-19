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Yasmin Erbil dans etmeyi sevdi
Yasmin Erbil dans etmeyi sevdi
Ev karantinası günlerindeki monotonluğu sosyal medya paylaşımları ile kırmaya çalışan Yasmin Erbil, son zamanlarda paylaştığı dans videoları ile dikkat çekiyor.
Magazin 19 Nisan 2020 - 09:01

Pek çok genç gibi vaktinin tamamını evde geçirmek Yasmin Erbil için de son derece zor… Corona virüsü salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan ve canı çok sıkılan Erbil, çareyi sosyal medyada buldu. Takipçileriyle sık sık etkileşime giren ve keyifli paylaşımlara imza atan Yasmin’in son eğlencesi ise Tiktok oldu.

Bu video kanalı için dans videoları çeken Yasmin Erbil, bir yandan hünerlerini sergiledi bir yandan da paylaşımının üzerine düştüğü notlarla takipçilerini eğlendirdi.

 