Yasmin Erbil, halası üzerinden salgın bilgisi verdi!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve dikkat çekici paylaşımlarda bulunan Yasmin Erbil, bu defa corona virüsü salgını hakkında bilgilendirici bir paylaşımda bulundu.

Dünya toplumları corona virüsü salgınına çözüm bulmaya çalışırken, bir yandan da bu konuyla ilgili çok sayıda kafa karıştırıcı bilgi dolaşıma giriyor. Özellikle sosyal medya üzerinden bu tarz bilgi kirliliği çok daha hızlı yayılıyor. Uzmanların bu konudaki açıklamalarının büyük önem taşıdığı şu günlerde Yasmin Erbil de dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Halası, endokrin cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil’in salgınla ilgili bir sosyal medya paylaşımını sayfasına alan Erbil, yaptığı açıklamaya dair bir satırlık ekran görüntüsünün üzerine ‘En iyi hala’ notunu düştü.

İşte Prof. Dr. Yeşim Erbil’in hesabından yaptığı o paylaşım:

“Sakin olun etrafta dolanan haberlere itibar etmeyin. Hiçbir salgın süresiz değildir. Ben çalışamadığım günleri verimli geçirmek için okuyorum. Özellikle otoimmun hastalıklarda başka ne yapılabilir sorusundan yola çıkarak yepyeni seçenekler belirledim. Bu günler geçince inşallah çok çok daha yararlı olacağız hastalarımıza”