Yasmin Erbil: Hastayız diye ölelim mi?

Bir süre eğitim gördüğü yurtdışından döndükten sonra özel bir televizyon kanalında magazin programı sunuculuğu yapan Yasmin Erbil, buradaki işi sona erdikten sonra sosyal medya paylaşımlarında özel hayatına dair karelere ağırlık vermeye başladı.

Özellikle yurtdışına çıkmadan önce yaptığı cesur paylaşımlarla haber olan Yasmin görünen o ki yine eski günlerine döndü. Geride bıraktığımız akşam uyku öncesinde çektiği bir kareyi Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Yasmin, bu görüntünün üzerine “Hastayız diye ölelim mi?” notunu düştü.