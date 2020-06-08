Yasmin Erbil: Herkesin giydiği bende bir başka oluyor sanırım

Yasmin Erbil: Herkesin giydiği bende bir başka oluyor sanırım

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından bikinisinin üzerini giyerek çektiği bir selfieyi paylaştı ve bu paylaşımıyla ilgili yapılacak yorumlara hesabından yazdığı satırlarla önden yanıt verdi.

Babası Mehmet Ali Erbil’le ilgili yaptığı paylaşımla aylar sonra onun sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi vermiş olan Yasmin Erbil, bir süre ara verdiği sosyal medya paylaşımlarına yeniden dönüş yaptı.

Bir dönem ardı ardına çektiği dans videolarıyla olay yaratan Erbil, bu defa da bikini üzerine ile verdiği pozla takipçilerinin karşısına çıktı.

Yasmin Erbil, bu paylaşımı üzerinden kendisine anlamsız eleştiriler yapacak olan takipçilerini şu satırlarla uyardı:

“Sakın bana duyar kasmayın! Denizde gördüğünüz bikini çok da anlam yüklemeyin her şeye… Herkesin giydiği yaptığı şeyler bende bir başka oluyor sanırım…. alıştım.”