Yasmin Erbil kimdir, kaç yaşında?

Yasmin Erbil, sık sık magazin gündeminde yer alıyor. 1995 doğumlu olan Yasmin Erbil, gece hayatı ve cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İşte Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı olan Yasmin Erbil hakkında bilinmeyenler...

YASMİN ERBİL KİMDİR?

Yasmin Erbil, şovmen Mehmet Ali Erbil'in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelen küçük kızıdır.

1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin Erbil dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında yollarını ayırma kararı aldılar.

Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'nde eğitim görmüştür. Yasmin Erbil'in, Mehmet Ali Erbil'in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında kendinden 13 yaş büyük ablası ve yine Mehmet Ali Erbil'in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi adında kendinden 11 yaş küçük erkek kardeşi vardır.

2018 yılında vizyona giren Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmiyle oyunculuğa adım atan, Yasmin Erbil en son geçtiğimiz yılda bir TV kanalında magazin programı sunmuştur.