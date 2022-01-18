Yasmin Erbil o iddiayı yargıya taşıdı

Şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, hakkında ortaya atılan iddiayı yargıya taşıdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sosyal medya fenomeni Cansu Miasu Özlevi, eşi Yusuf Yosi Özlevi'’in kendisini üç farklı kadınla aldattığını açıkladı.

Bir magazin programında da o kadınlardan birinin Yasmin Erbil olduğu iddiası gündeme getirildi.

“İFTİRA ATMAK 90’LARDA KALMADI MI?”

Yasmin Erbil, bu iddiaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi: “İnsanları yapmadığı şeylerle böyle suçlayamazsınız. Adımı da lekelemeye çalışamazsınız. Şaka mısınız siz? Ünlü olmak için insanlara iftira atmak 90’larda kalmadı mı? Reyting için yapmadığı yok zaten milletin.”

“HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI”

Erbil'in avukatı Murat Teber de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bir TV programında müvekkilim Yasmin Erbil hakkında yalan, iğrenç ve insanlık onuru ile bağdamayacak şekilde asılsız ithamlar içeren ifadeler kullanılmıştır. Müvekkilim söz konusu kişileri hiçbir surette tanımamaktadır. Bu yalan ve çirkin ifadeleri kullanan muhatap hakkında tüm hukuki süreçler başlatılmıştır.”

İlginizi Çekebilir Yasmin Erbil ayakları için açılan hesabı görünce sinirlendi