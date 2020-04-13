Yasmin Erbil tek paylaşımla iki mesaj verdi

Ev karantinası günlerini renklendirmek için yaptığı etkinlikleri takipçileriyle de paylaşan Yasmin Erbil, hesabından yaptığı son paylaşımda babası Mehmet Ali Erbil'i çok özlediğini söyledi.

Kimi zaman çektiği çarpıcı selfielerle kimi zaman da spor çalışmaları ile takipçilerinin karşısına çıkan Yasmin Erbil, ev karantinası günlerini nasıl geçirdiğini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşmaya devam ediyor.

Şimdilerde spor aktivitelerine biraz daha fazla vakit ayıran Yasmin, hesabından yaptığı son paylaşımda hem babasına duyduğu özlemi dile getirdi hem de ondan haber almayı bekleyen takipçileri mutlu etti.

Dolabından babasına ait tshirtü giyen ve ayna karşısında bir de selfie çeken Yasmin bu karenin altına:

“Babamı çok özledim, onun tshirtünü giydim. Facetime’dan konuşuyoruz sürekli… şu günler bitsin artık” notunu düştü.