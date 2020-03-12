Yasmin Erbil’den Corona paylaşımı: Durum ciddi, İtalya zor durumda…

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Corona virüs'ün ne kadar tehlikeli ve dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz gün yapılan açıklama sonrasında virüsün ülkemizde de görüldüğünün anlaşılmasının ardından herkes bu konuda önlemini almaya başladı. Bağışıklığı güçlendirmek adına insanlar kendilerince çözümler aramaya çalışırken pek çok ünlü isim de sosyal medya hesabından bu virüsle ilgili paylaşımlar yaptı.

Virüsün ne kadar tehlikeli olduğuna dikkat çeken Yasmin Erbil, Corona etkisi altındaki İtalya’da okuyan bir arkadaşıyla yaptığı yazışmaları takipçileriyle paylaştı ve böylelikle önemli bir uyarıda bulunmuş oldu.



