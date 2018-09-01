Yasmin Erbil’den imaj değişikliği sinyali!

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bir dönem magazin gündeminin önemli başlıklarından biri haline gelen Yasmin Erbil, sonrasında ailesi tarafından eğitim için yurt dışına gönderilmişti. Burada olduğu süre içerisinde paylaşımlarının hızı kesilse de 22 yaşındaki Yasmin dönem dönem yaptığı paylaşımlarla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sarı saçlarıyla dikkat çeken Yasmin, hesabından yaptığı son paylaşıma ‘Esmer Yaso’ notunu düşerek adeta bir imaj değişikliğinin sinyalini verdi.