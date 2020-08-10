Yasmin Erbil’den takipçilerine Hawaii selamı

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ilekendisinden söz ettirmeyi başaran Yasmin Erbil yazlık paylaşımlarını sürdürüyor. Erbil sadece bikini üstünün göründüğü bir kare ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar’ın kızları olan Yasmin Erbil, bir dönem magazin programı sunuculuğu yapmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Bir süredir tatilde olan ve buradan yaptığı bikinili paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çeken Erbil, Instagram hesabı üzerinden yine benzer bir paylaşıma imza attı.

Turuncu renk bikini üstü ile objektif karşısına geçen genç kız yaptığı paylaşımlara Hawaii dilinde merhaba ve hoşçakal anlamlarına gelen ‘Aloha’ kelimesini ekledi.