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Yasmin Erbil’e göre dezavantaj!
Yasmin Erbil’e göre dezavantaj!
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil instagram hesabı üzerinden takipçilerine çağrıda bulundu ve soru-cevap yapacağını duyurdu.
Magazin 22 Temmuz 2019 - 09:35

Şimdilerde bir magazin programında sunuculuk yapan Yasmin Erbil, bir yandan kamera karşısında olmanın heyecanını yaşarken bir yandan da özel hayatından son derece renkli görüntüleri takipçilerine sosyal medya hesabı üzeriden ulaştırıyor. Bir dönem paylaştığı cesur karelerle haber olan genç kız bu defa takipçilerinden gelen sorulara verdiği yanıtlarla haber oldu. Ailesiyle ilgili sorulara içtenlikle yanıt veren ve yine onlarla ilgili olumlu yorumlara teşekkürlerini ileten Erbil’in ünlü bir çiftin çocuğu olmayı ‘dezavantaj’ olarak değerlendirmesi ise dikkat çekti.



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