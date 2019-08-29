Yasmin Erbil’i takibi bıraktı, nedeni ise…

Babasının hastalığı boyunca hastaneden ayrılmayan ve sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman dua isteyen Yasmin Erbil, babası taburcu olduktan sonra gündelik hayatına geri döndü. Bir süre önce özel bir televizyon kanalında magazin programı sunuculuğu yapmaya başlayan Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Bikinili pozlarıyla beğeni toplayan Erbil, bu defa bir takipten çıkma hikayesi paylaştı. Aslan figürlü şapka taktığı için ‘Fenerlisin, Galatasaray şapkası giymişsin takipten çıkıyorum’ notuyla kendisini takibi bırakan bir hayranını ifşa eden Yasmin Erbil, “Çık be deli mi ne?” notuyla cevap verdi.