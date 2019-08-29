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Yasmin Erbil’i takibi bıraktı, nedeni ise…
Yasmin Erbil’i takibi bıraktı, nedeni ise…
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden doğan kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabı üzerinden ilginç bir takipten çıkma hikayesi paylaştı.
Magazin 29 Ağustos 2019 - 08:42

Babasının hastalığı boyunca hastaneden ayrılmayan ve sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman dua isteyen Yasmin Erbil, babası taburcu olduktan sonra gündelik hayatına geri döndü. Bir süre önce özel bir televizyon kanalında magazin programı sunuculuğu yapmaya başlayan Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Bikinili pozlarıyla beğeni toplayan Erbil, bu defa bir takipten çıkma hikayesi paylaştı. Aslan figürlü şapka taktığı için ‘Fenerlisin, Galatasaray şapkası giymişsin takipten çıkıyorum’ notuyla kendisini takibi bırakan bir hayranını ifşa eden Yasmin Erbil, “Çık be deli mi ne?” notuyla cevap verdi.

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