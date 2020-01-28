Yasmin paylaştı: Mehmet Ali Erbil’in torunu ilk kez…

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil 18 Aralık'ta doğum yapmış ve annelik duygusunu tatmıştı. Sezin o zamandan bu yana kızıyla ilgili paylaşımda bulunmazken minik Elisa ile ilgili ilk kare Yasmin Erbil'den geldi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yasmin Erbil, günlük hayatına dair keyifli paylaşımlarıyla kendisinden söz ettiren bir isim… Magazin programı sunuculuğunu bitirdikten sonra gündelik hayatına geri dönen Yasmin Erbil eğlenceli görüntülere imza atıyor. Aile fertleriyle ilgili pek de fazla paylaşımda bulunmayan Yasmin, ablasının kızı Melisa için bu kuralını bozdu ve onun elinin göründüğü bir kareyi Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.

“KİBAR ELLİ MELEĞİM”

Ablası Sezin’den, Elisa’nın yüzünü gösterme izni alamadığı için onun sadece elini takipçileriyle paylaşan Yasmin böylelikle Mehmet Ali Erbil’in torunu ile ilk paylaşımını yapmış oldu. Yasmin yeğeni ile çekilmiş karesini: “Çılgın teyze, Elisa… Kibar elli meleğim ya” notuyla paylaştı.