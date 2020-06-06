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Yasmin paylaştı, milyonlar Mehmet Ali Erbil’i gördü!
Yasmin paylaştı, milyonlar Mehmet Ali Erbil’i gördü!
Uzun bir süredir yeni paylaşımda bulunmayan Yasmin Erbil, dün sessizliğini bozdu ve çok sayıda paylaşıma imza attı. Erbil'in bu paylaşımları arasında babası Mehmet Ali Erbil'le olan görüntüsü dikkat çekti.
Magazin 6 Haziran 2020 - 09:39

Yaşadığı sağlık sorunları sonrasında evine çekilen ve fazlaca ortalarda görünmeyen Mehmet Ali Erbil hayranlarına yine kızı Yasmin Erbil üzerinden ulaştı.

Zaman zaman kızlarıyla bir araya gelen ünlü şovmen onların yaptıkları paylaşımlar sayesinde takipçileri de şovmenin sağlık durumu hakkında bilgi sahibi oluyor.

Uzun bir süredir paylaşımda bulunmayan Yasmin Erbil, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımların birinde babasıyla görüntülü konuşma yaparken çekilmiş bir kareyi paylaştı.

Yasmin bu karenin üzerine nazar boncuğu ve kalp emojisi koydu ve ‘Çok aşk’ notunu düştü.

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